ホロライブプロダクション　カードチョコ 4　キャラカード　全36種コンプ

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商品詳細
ホロライブプロダクション ▷hololiveproductionカードチョコ4 CARDCHOCOver.4・OMAKE！キャラカード上記のカード、全36種コンプ36種各1枚のまとめて出品です。(チョコは付きません、カードのみとなります)写真掲載のカードケースに入れ、何かしらのカード等を詰めてキツキツにし、濡れ揺れ対策を行いまして、らくらくメルカリ便(宅急便コンパクト)にて発送を行わせて頂きます。ご質問・ご要望等ございましたら、コメントよりお願い致します。ご検討の程、宜しくお願い致します。：レアアキ・ローゼンタール沙花叉クロエ夏色まつり姫森ルーナ宝鐘マリンアイリスアユンダ・リス小鳥遊キアラベスティア・ゼータ：ノーマルさくらみこ鷹嶺ルイ湊あくあがうるぐらハコス・ベールズ森カリオペクレイジー・オリーこぼ・かなえるムーナ・ホシノヴァホロライブ0期生ホロライブ1期生ホロライブ2期生ホロライブゲーマーズホロライブ3期生ホロライブ4期生ホロライブ5期生秘密結社holoXMyth(ホロライプEnglish)Council(ホロライブEnglish)ホロライブインドネシア1期生ホロライブインドネシア2期生ホロライブインドネシア3期生：シークレット5種：：合計36種#ホロライブ#hololive
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