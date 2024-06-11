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YAMAHA DS550U ドラムスツール
商品番号 U12209243287
商品名

YAMAHA DS550U ドラムスツール
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入時定価6600円●状態：2021年購入。自宅練習用に購入しましたが、ほとんど使わず放置していたものになります。●傷・破損：なし●汚れ：足の先端に青のペンキか一部付着●その他、注意事項：高さ調節などにドラムキーが必要になるため、備品としてお付けします。都合によりドラムキーはPearl品になることご了承ください。中古品ということをご理解の上ご検討ください。
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