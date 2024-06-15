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- 新品・未使用品 kaerntner ピッコロ KPC-320 保証書付き
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商品詳細
【商品の状態】・新品、未使用品です。【付属品】・本体・ケース・ショルダーベルト・外箱ダンボール・取扱い説明書・保証書・メンテナンス用品【商品内容】・メーカー…kaerntnerケルントナー・種類…ピッコロ・型番等…KPC-320・タンポの状態良好です。※画像で確認お願いします。※自宅保管しておりましたが、使用する機会がありませんので、どなたかにお譲り致します。商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。【送料無料、即購入OKです。】【発送】・安心安全の匿名発送、メルカリ便です。・1日〜2日以内に発送致します。・プチプチや緩衝材で丁寧に梱包して発送致します・送料無料↓他にもたくさん出品しております↓#shinba他サイトへの併売を行なっている為、予告無く商品が削除される場合がありますので、ご注意ください。必要な方に大切に使って、頂けると幸いです。#フルート#木管楽器#吹奏楽#オーケストラ
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