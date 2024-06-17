バンダイ　ガサラキ　TA シンデン　1／３５



ガサラキ 1/35 シンデンアーマー



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こちらはボトムズなどでお馴染みの高橋良輔監督したアニメ『ガサラキ』の主役機シンデンでございます。組み立て済み塗装済み完成品プラモデルとなります。やはりリアルロボットで有名な高橋監督の作品だけあって物凄いギミックとディテールです。降着ポーズがボトムズと反対の体育座りなのがいーですね。こちらは差し替え変形となります。棺桶ぐらいコックピットは狭く装甲も薄そうです。防弾着ぐらいな設定なのでしょう。ただ武装は物凄く機関砲とバズーカ、ミサイルポット、膝にもミサイルがあります。兎に角重装備で全部着けると物々しくてかっこいいです。可動はそこそこで差し替えにより関節を変えて色んなポーズも取れると思います。最後にこちらは付属しませんが同じ1/35スケールのオプソリートを並べて記念撮影しました。どうぞ宜しくお願いします