長場雄　ピカチュウ　プロモ　未開封　2枚

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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)長場ピカチュウ 未開封 2枚ローダーに入れて暗所で保管しておりました。念の為濡れ防止は行なって配送します。
http://narcologia.ru/goods/revamp492822.html
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