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長場雄　ピカチュウ　プロモ　未開封　2枚
商品番号 J55692451889
商品名

長場雄　ピカチュウ　プロモ　未開封　2枚
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 3,001 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)長場ピカチュウ　未開封　2枚ローダーに入れて暗所で保管しておりました。念の為濡れ防止は行なって配送します。
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