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- 【美品】Freedrum ポータブル電子ドラム (コンプリートキット ブラック)
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。Freedrumポータブル電子ドラム(コンプリートキットブラック)です。クラウドファウンディングで購入して2020年11月に届いたものです。30分程度のみ使用しました。外箱を入れる箱がないため、外箱を袋に入れて発送させていただきます。自宅保管品ということをご理解の上、ご検討宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/rebellion333778.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement477499.html
http://narcologia.ru/goods/stealth896576.html
【美品】Freedrum ポータブル電子ドラム (コンプリートキット ブラック)
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http://narcologia.ru/goods/stealth896576.html
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