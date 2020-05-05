【美品】Freedrum ポータブル電子ドラム (コンプリートキット ブラック)

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ご覧いただきありがとうございます。Freedrumポータブル電子ドラム(コンプリートキットブラック)です。クラウドファウンディングで購入して2020年11月に届いたものです。30分程度のみ使用しました。外箱を入れる箱がないため、外箱を袋に入れて発送させていただきます。自宅保管品ということをご理解の上、ご検討宜しくお願い致します。