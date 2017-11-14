ヴィオラ　弦　パッショーネ　1日だけ使用

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商品詳細
ヴィオラのガット弦、パッショーネのC,G,D線です。1日だけ張りましたが、私の楽器には合わなかったので出品します。19000円で購入しました。お試しにいかがでしょうか。種類...ビオラアクセサリー・パーツ...弦
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