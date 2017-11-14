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ヴィオラ　弦　パッショーネ　1日だけ使用
商品番号 J48906487771
商品名

ヴィオラ　弦　パッショーネ　1日だけ使用
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィオラのガット弦、パッショーネのC,G,D線です。1日だけ張りましたが、私の楽器には合わなかったので出品します。19000円で購入しました。お試しにいかがでしょうか。種類...ビオラアクセサリー・パーツ...弦
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