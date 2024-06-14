【真作】【参考】近藤宣彦/菅楯彦に師事【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は薄汚れ、大きな水シミ、浮きシワなどあります。表装は薄汚れ、天地に大きな水シミあります。 紙箱付 軸丈 縦 202㎝ × 幅 55㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。



真作】近藤宣彦/人物図/菅楯彦に師事/掛軸/名家伝来/AD-325-



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