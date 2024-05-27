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ポケモンカード　ミライドンex SAR
商品番号 V96516623835
商品名

ポケモンカード　ミライドンex SAR
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードミライドンexSAR状態は、写真で確認お願い致します。中古や自宅保管にご理解いただける方のご購入をよろしくお願いいたします。　トラブル防止のためプレイ用でお願いします。★コメントのやり取り途中でも、先にご購入して頂ける方優先となります。ご了承下さいませ。★発送する際は折れ濡れ防止して発送致します。種類···ポケモンカード(ポケカ)
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