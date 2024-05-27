作者不詳/恵比須図/エビス図/掛軸☆宝船☆AB-663

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【参考】作者読めません【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は多少の薄汚れあります。表装は良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 200cm×幅 63cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。