YAMAHA YFL-221 ソフトケース付き

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あまり使われて無く、写真の通りそこそこきれいな状態です。初心者向けのモデルで現在は販売終了しておりますが当時は65000円程で売られていたものです。細かい仕様はわかる範囲で以下の通りです。ご参考にしてください。よろしくお願いいたします。YFL-221操作子キイキイシステムオフセットキイタイプカバード機構/構造Eメカニズム無しトーンホール引き上げカーリング材質主管/足部管材質白銅・銀メッキキイ材質洋銀・銀メッキ頭部管材質白銅・銀メッキ付属品頭部管 標準タイプCY