米津玄師　努力未来トラックジャケット　ジャージ　空想　Mサイズ

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米津玄師ライブツアーグッズになります。大切に着用していくつもりでしたが、急遽金銭が必要になり泣く泣く出品いたします。大切にしていただける方にお譲りしたいです。下…新品未使用袋からも出していません上…大阪2日目のライブで着用、その後出かける際に数回着用しております。ホコリ汚れ問題の方が洗濯で解決しましたので目立った汚れ等は無くなりました。3度洗濯している点だけご注意ください。その他保管方法についても素人管理となります。全てをご理解いただいた上でご購入していただけますと幸いです。購入後の返品・キャンセル・その他トラブルについては責任を負いかねます。即購入可能私自身も大切なお品のため手数料と送料込で定価と同じにしております。そのためお値下げは致しかねますご了承ください