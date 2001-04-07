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- 明和電機製作 サバオくん携帯ストラップ 2個セット 昭和レトロ
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商品詳細
明和電機 キャラクターサバオくん携帯ストラップ2個セット ケース等無しかなり古お品物ですので、日焼け、メッキ剥離、ヨレなどダメージが有ります。2種類のサバオくんですので、画像をご覧のうえご検討宜くださいませ。画像のフライヤーなどは、オマケとしてお付けいたします。宜しくお願いいたします。
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