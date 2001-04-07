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明和電機製作　サバオくん携帯ストラップ　2個セット　昭和レトロ
商品番号 P84331452102
商品名

明和電機製作　サバオくん携帯ストラップ　2個セット　昭和レトロ
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

明和電機　キャラクターサバオくん携帯ストラップ2個セット　ケース等無しかなり古お品物ですので、日焼け、メッキ剥離、ヨレなどダメージが有ります。2種類のサバオくんですので、画像をご覧のうえご検討宜くださいませ。画像のフライヤーなどは、オマケとしてお付けいたします。宜しくお願いいたします。
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