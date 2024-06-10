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【希少】萩 内村幹雄 作 信楽ぐい呑　No.1 （穴窯焼成）
商品番号 W52576719502
商品名

【希少】萩 内村幹雄 作 信楽ぐい呑　No.1 （穴窯焼成）
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュ種類···酒器口径　6.5㎝高さ　5.2㎝萩内村幹雄さんの信楽ぐい呑です。33年程前に東京西荻窪にあった『鼎工藝店』で購入しました。お店のご主人がおっしゃるには萩焼の内村幹雄さんがテストで信楽ぐい呑を造り、穴窯焼成で焼き上げた逸品とのことでした。造形と色合いがとても気に入り2個購入した内の1個になります。飾って良し使って良しの私のコレクションなのでお酒を楽しんで頂ける方にお譲り致したいと思います。（箱はありません。）
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