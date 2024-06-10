カラー···ベージュ種類···酒器口径 6.5㎝高さ 5.2㎝萩内村幹雄さんの信楽ぐい呑です。33年程前に東京西荻窪にあった『鼎工藝店』で購入しました。お店のご主人がおっしゃるには萩焼の内村幹雄さんがテストで信楽ぐい呑を造り、穴窯焼成で焼き上げた逸品とのことでした。造形と色合いがとても気に入り2個購入した内の1個になります。飾って良し使って良しの私のコレクションなのでお酒を楽しんで頂ける方にお譲り致したいと思います。（箱はありません。）



【日本未発売】 【希少】萩 内村幹雄 作 信楽ぐい呑 No.1 （穴窯焼成 ...



肌触りがいい 信楽ぐい呑 No.2 作 内村幹雄 【希少】萩 （穴窯焼成 ...



日本未発売】 【希少】萩 内村幹雄 作 信楽ぐい呑 No.1 （穴窯焼成 ...



肌触りがいい 信楽ぐい呑 No.2 作 内村幹雄 【希少】萩 （穴窯焼成 ...



品質のいい 人間国宝 TG57 ビャーマッグ 藤原雄 備前 陶芸 - www.qi ...



酒器 ぐい呑 萩焼 No１ - 食器



完璧 益子焼 湯のみ 島岡達三 陶芸 - smilesabovetherest.com



萩 3種のぐい呑 No.2]-



定番の冬ギフト 悦道 高橋 大徳 隆司 味舌 銘「好日」 c568 茶道具 ...



上品】 備前焼 金重利陶苑 陶弘 徳利 一輪挿し 陶芸 - store ...



新発売】 美品 茶道具 丹波焼 市野信水 肩衝き茶入 茶入れ 共箱 仕覆 ...



年末のプロモーション大特価！ 京焼・清水焼 八木一艸 作 刷毛目 草華 ...



当店在庫してます！ 信楽窯変ぐい呑 古谷和也 陶芸 - celiaquines.es



サービス品 ぐい呑み 5種類（鼠志野、天目、青磁、黄瀬戸、白志野） お ...



素晴らしい外見 琉球焼 椰子・雲龍文瓶 2点まとめて C 5290 陶芸 ...