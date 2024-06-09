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にじさんじ 叶 フラワープリントシャツ
商品番号 J35218599928
商品名

にじさんじ 叶 フラワープリントシャツ
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【KanaeCelebrationGoods】フラワープリントシャツ【サイズ】身丈81cm/身幅64cm/肩幅50cm/袖丈59cm【素材】ポリエステル100％閲覧頂きありがとうございます。受注生産にて購入致しましたが届くまでの期間で担降りしてしまった為、ダンボールに入れたまま放置していました。断捨離の為出品致します。▶︎出品のためダンボールから出したばかりの未開封品です。▶喫煙者×▶ペット×▷質問等なければ即購入可能です。▷▶その他にじさんじグッズ出品しております。おまとめ買いで送料分値引きいたしますので、お気軽にコメントくださいませ。発送方法水濡れ防止のみ行い、ゆうパケットポストにて発送いたします。人気タイトル···にじさんじグッズ種類···キャラクターアパレル
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