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ベッツワンベテリナリー 犬用 腎臓ケア
商品番号 K54751656232
商品名

ベッツワンベテリナリー 犬用 腎臓ケア
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 1,748 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：ベッツワンベテリナリー容量：3kgペットの種類:犬フードの特徴:ドライタイプ賞味期限：2024年2月6日ペットフードの種類···腎臓療法食★慢性腎臓病の犬のための食事療法食犬の慢性腎臓病に配慮し、特別に調製された食事療法食です。犬の慢性腎臓病に配慮し、リンとタンパク質を制限し、必須脂肪酸の含有量を調整しています。★犬の慢性腎臓病に配慮慢性腎臓病の食事療法のため、リン※1、タンパク質※2を制限しています。※1標準的な自社成犬用フードと比較し、約66%減※2標準的な自社成犬用フードと比較し、約30%減★クエン酸カリウム、オメガ3脂肪酸（EPA・DHA）を配合腎臓の健康維持に配慮して、クエン酸カリウム、オメガ3脂肪酸（EPA・DHA）を配合。★お腹の健康維持に配慮腸内フローラを整えるため、善玉菌のエサとなる食物繊維（セルロース）、フラクトオリゴ糖を配合。さらに消化吸収の負担が少ない小麦タンパク質分離物（消化率90%以上）、ジャスミンライスを使用し、犬のお腹の健康維持をサポートします。★複数の抗酸化成分（ビタミンE、ビタミンC、タウリン）を配合★小型犬が食べやすい小粒サイズ未開封品、直射日光の当たらない場所で保管してましたが、個人宅での保管品であることをご理解の上購入お願いいたします。成分や商品についてのご質問は販売元へお願い致します。フードの種類···総合栄養食
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