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ELMO リッチインチキン
商品番号 B74355530311
商品名

ELMO リッチインチキン
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペットの種類···犬フードの種類···総合栄養食フードの特徴···ドライタイプ総重量···4.6kgイタリア製ドッグフード　成犬用定期購入してますが、食べきれない分お譲りいたします。3kg×1袋800g×2袋合計5.4kgです。賞味期限2025.3.13・育ち盛りのワンちゃんたちに丁度いいバランスを研究して開発されたプレミアムドッグフードです。イタリア産の香ばしいチキンフレーバーでワンちゃんたちが食べる喜びを学んでくれます。・鶏肉を主な原材料とし、成長期の骨格形成に重要な、関節や筋肉などの成長を促すコンドロイチン・グルコサミン・カルシウム・リンを配合。良質なタンパク質と脂質の栄養バランスに配慮して成長と健康をサポートします。・豊富なビタミンで本来の抵抗力を維持。・必須脂肪酸であるオメガ6を7％・オメガ3を0.7％含む事により、美しい毛艶や健康な皮膚に貢献します。総重量···3〜3.9kg総重量···4〜4.9kg
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