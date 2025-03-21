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k9ナチュラル【ラム・グリーントライプ200g】フリーズドライ【犬用】
商品番号 Q44687168746
商品名

k9ナチュラル【ラム・グリーントライプ200g】フリーズドライ【犬用】
ブランド名 ケーナインナチュラル
特別価格 税込 1,686 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品の説明はk9ナチュラル【ラム・グリーントライプ200g】フリーズドライ【犬用】賞味期限2025.03.21(在庫3点)トライプ水で水分補給やいつもの食事にトッピングでいかがでしょうか？(o^^o)※自宅保管、輸送中の破損、濡れ、カケなどにご理解して頂ける方のご購入でお願い致します。※梱包袋でのゆうパケットポスト発送となります。※フリーズドライですので粉々が多いフードとなります。※価格相談不可でお願い致します。#ミルミルshop#k9ナチュラル#ドッグフード#犬用#猫用#フリーズドライ#グリーントライプ#ラムグリーントライプ#栄養補助食品#プレミアムドッグフード#総合栄養食事#クーポン消化#ポイント消化#まとめ買い歓迎フードの種類···栄養補助食品ペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプ総重量···200〜299gフードの種類···栄養補助食品ペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプ総重量···200〜299g
http://narcologia.ru/goods/approximate724120.html
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