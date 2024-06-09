小型犬4輪歩行器　リハビリ　食事補助　犬用車椅子　介護用　犬の歩行器　ペット用品

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小型犬4輪歩行器!8300円＋500円(顎のせ)オプション顎のせ付き(取り外し可能)が必要な方には500円でお付け致しますのでご購入前にお知らせ下さい塩ビフレームリハビリ、歩行補助、体制維持、床擦れ防止、食事時等のお手伝いが出来る4輪歩行器です歩行器サイズ ワンちゃんサイズ幅、15cm 身幅12〜14cm全長、44cm 胴体33〜35cm高さ、20cm体重、〜4kg程度迄後脚の股下、17cm迄(後脚の高さが15〜17cm迄)サイズが合いそうなワンちゃんに使って頂ければと思っています前脚、後脚を入れる部分はベルトで多少調整(2cm位低く)して頂けます手作りの為完璧ではありませんが、心を込めて作っております神経質な方のご購入はご遠慮下さいご理解下さる方のご購入お願いします不明な点、ご質問等、お気軽にお尋ね下さい22時以降、直ぐに返答できない場合が有りますがご了承下さい。サイズをご確認のうえご購入下さい♯犬歩行器♯犬車椅子♯介護用品♯リハビリ用♯ペット用品♯小型犬用#犬用車椅子#犬の歩行器ひまわり