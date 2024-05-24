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★コメント専用★　トリミングチョーカー　付け襟　高級　スタイ　プリーツ　撮影　犬
商品番号 Q93385233370
商品名

★コメント専用★　トリミングチョーカー　付け襟　高級　スタイ　プリーツ　撮影　犬
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 289,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※真似はご遠慮ください※　真似は作品価値を低めるため、　ご購入者様への冒涜になりますm(__)m　　　　・・・・・・・・・・・・エナメルチャーム【出品時在庫数：88個】※御購入希望の際は　　　　❝各該当作品のページ❞へ　　　　　　　　　コメント下さい☆※在庫数：『コメント欄』に更新♫　　❝コメント前に　　　　　　　必ずご確認❞ください☆ミーーーーーーーーーーーーーーーーーー　　　　　　❮お値段表❯【業務用サイズ(同時御購入¥2500以上)】　　１個あたり：¥185/送料¥380　※同時御購入¥6000以上で『送料無料』ーーーーーーーーーーーーーーーーーー●カラー：8色混合【カラーご指定不可】●サイズ：小型ちゃん向け　　　　　推奨：20cm〜　　　　　全長：約75cm☆おリボン→セルフカットok　・・・・・・・ボリューミー＆ゴージャスな　　　　“プリーツカラー”です⁠(◕⁠ᴥ⁠◕⁠)bパール盛り盛り✨　高級感✨と可愛さ✨の　　　　　“かたまり”のような　　トリミングチョーカーです⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠♥用品の種類···服・アクセサリー用品
http://narcologia.ru/goods/recycling841814.html
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