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ショルダーバッグー MARC BY MARCJACOBS
商品番号 T34493261593
商品名

ショルダーバッグー MARC BY MARCJACOBS
ブランド名 マークバイマークジェイコブス
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マークバイマークジェイコブスのバッグでカラーはオレンジです。少し汚れ等あり。自宅保管品です。保管用袋はあります。ご理解ある方でお願いします。●サイズ：縦幅25cm横幅24cm●その他、注意事項：中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。#MARCBYMARCJACOBS#バッグ#マークバイマークジェイコブス
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