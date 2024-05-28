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印傳屋のハンドバッグです。未使用です。和装にも使える形だと思います。留金を外すと口が大きく開くので中のものが取り出しやすいと思います。サイズは横 底部約26センチ 上部約24センチ高さ 約19センチマチ 約10センチ 開くと開口部が約20センチ開きます専用の箱はありません。ご了承いただけます方に。