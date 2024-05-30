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エフデ大きいサイズチェックワンピース
商品番号 N91898681862
商品名

エフデ大きいサイズチェックワンピース
ブランド名 レストローズ
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エフデ大きいサイズワンピースチェック柄が可愛いワンピースです。バックデザインもかわいいです。脇ファスナーわりと大きくひらきます。サイズ17脇下身幅約54㎝※誤差はあると思いますので参考までに。■小さく折り畳み発送します。たたみシワ出来ます。個人保管品です。完璧を求めるかたはこちらで購入しないでください。■ゆうゆうメルカリ便からくらくメルカリ便どちらかを利用します。発送前に変更する場合があります。特に変更の連絡はしません。ご理解いただけるかたのみお願いします。15800
http://narcologia.ru/goods/monophonic997512.html
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