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商品詳細
エフデ大きいサイズワンピースチェック柄が可愛いワンピースです。バックデザインもかわいいです。脇ファスナーわりと大きくひらきます。サイズ17脇下身幅約54㎝※誤差はあると思いますので参考までに。■小さく折り畳み発送します。たたみシワ出来ます。個人保管品です。完璧を求めるかたはこちらで購入しないでください。■ゆうゆうメルカリ便からくらくメルカリ便どちらかを利用します。発送前に変更する場合があります。特に変更の連絡はしません。ご理解いただけるかたのみお願いします。15800
http://narcologia.ru/goods/monophonic997512.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture166241.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei540071.html
エフデ大きいサイズチェックワンピース
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エフデ大きいサイズチェックワンピース
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http://narcologia.ru/goods/manufacture166241.html
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エフデ大きいサイズチェックワンピース
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