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- 【新品】SNIDEL ロングコート ブルー
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商品詳細
＊新品未使用＊定価35400円スナイデルの人気完売品です！雑誌にも多数掲載されてました。田中みな実さん着用アイテムです。色味はパープルに近いブルーです。明るいライトブルーで暗くなるがちな冬の服装が華やかになり、とってもおすすめです♪《商品説明》しなやかでしっとりとした肌触りと、表面の艶やかなウロコ調模様が特徴の「SNIDEL」オリジナル生地で仕立てたロングコート。品の良いトレンチライクなデザインをベースに、袖の折り返しや大きなポケットでアクセントを添えました。足元までのロング丈は様々なコーディネートに合わせやすく、ワンピースやロングスカートなどフェミニンなアイテムと好相性。シンプルだからこそ素材の良さとシルエットの美しさが際立つ、長くご愛用いただきたい洗練された一着です。#SNIDEL#スナイデル#ロングコート#ブルー#パープル#完売商品#コート#冬
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