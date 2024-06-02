MARNI MARKET マルニマーケット

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❤︎‬新品未使用❤︎‬【✨22SS春カラー✨】の登場です⁎◕‿◕⁎MARNIMARKETマルニマーケット【サイズ】幅約24cm×高さ約23cm×マチ約15cm(多少の誤差はご了承ください)【カラー】クリームレッド状態:新品未使用タグ付き付属品:MARNIタグ、MARNI保存袋⚠️以下注意事項ですので必ず御一読お願いいたします☑️新品未使用なのですが、海外アウトレット製品なので持ち手の中の繊維が目立つ箇所があります。ご了承頂ける方にご購入お願いいたします。☑️海外並行輸入品(海外アウトレットより購入)となります。海外流通のものは国内流通のものとは保存状態が異なる為、国内流通品質のような完璧な商品をお求めの方、神経質な方はご購入をお控え下さい。☑️職人によるハンドメイドで製作されている為、仕上がり・寸法・模様・色味が一点ずつ異なり、多少の歪み等個体差があります。☑️製作過程で出来る微細な傷、スレ、しわの跡が付いている場合がございますが、素材上の特性として予めご了承下さい。☑️マルニカゴバッグ特性にご理解の無い方はご購入をお控え下さい。☑️大変申し訳ありませんが、ご購入前にプロフィールを必ず御一読お願いいたします。9988