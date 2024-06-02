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新品未使用レースが素敵なチュニック大きいサイズ　お尻すっぽり隠れます4L5L
商品番号 S31819433641
商品名

新品未使用レースが素敵なチュニック大きいサイズ　お尻すっぽり隠れます4L5L
ブランド名 Svital
特別価格 税込 1,569 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用タグはありませんが新品未使用です．これから活躍してくれそうです．Vネック肩幅48センチ身幅64着丈63袖丈48グレーブラウンストレッチあります．丁寧に梱包し大切にお送りいたします．宜しくお願いいたします．
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