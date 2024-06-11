Samansa Mos2 サマンサモスモス 綿麻ギンガムチェック柄ブラウス F

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サマンサモスモスSamansaMos2カラー ブラック×アイボリーコットンとリネン混ブラウス。スモックトップス。フロントにタックを入れてふんわり感。バックにくるみボタンをあしらって後ろ姿も抜かりなく可愛い♪使用感ありますが、特に汚れはなく、キレイです。古着、中古、自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のみどうぞ宜しくお願い致します。#はどすけ出品商品一覧#はどすけトップス出品一覧●サイズ Ｆ着丈 約56.5㎝肩幅 約39㎝袖丈 約58㎝身幅 約57㎝⚫品質画像をご覧下さい。※発送について土日祝日は都合により出来ない事もあります。大変申し訳ありませんがお急ぎの方はご遠慮願います。ご理解の程、宜しくお願い致します。T-1066