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アンテプリマ　スパンコール　タンクトップ
商品番号 L40389575971
商品名

アンテプリマ　スパンコール　タンクトップ
ブランド名 アンテプリマ
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンテプリマタンクトップ　42オフホワイト（クリーム色）メッシ生地で素敵です。定価は忘れてしまいましたが、とてもお高いです。2回着後、お洗濯済み身幅40cm着丈47cmプロフィールご覧になってからご購入お願い致します。
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