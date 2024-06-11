アンテプリマ　スパンコール　タンクトップ

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アンテプリマタンクトップ 42オフホワイト（クリーム色）メッシ生地で素敵です。定価は忘れてしまいましたが、とてもお高いです。2回着後、お洗濯済み身幅40cm着丈47cmプロフィールご覧になってからご購入お願い致します。