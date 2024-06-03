[美品]エレンディーク アシンメトリーTシャツ プリーツブラウス アンサンブル

ご覧いただきありがとうございます。＊プロフィールはご一読ください。＊お値下げ交渉はご遠慮下さい。お値下げコメントへのお返事はしておりません。＊基本、即購入OKです。但し、気持ちよくお取引する為にも、ご購入後には最低限のメッセージをお願い致します。＊発送方法は変更になる場合があります。予めご了承ください。──────────────────────────あまり似合わず、2回ほどしか着用していません。最後はクリーニング店に出して保管していました。



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