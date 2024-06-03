CRAZY SHIRTS クレイジーシャツ　クリバンキャットTシャツ　サイズS

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商品詳細
CRAZYSHIRTSクレイジーシャツ クリバンキャットTシャツ ハイビスカス染め サイズS10年以上前にハワイで購入したものです。断捨離で不要な物を出品しています。全長57.5身幅45肩幅39袖丈13.5袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏
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