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クロエ財布　クロエ二つ折り財布　Chloe財布　INDY インディー　箱付き
商品番号 A38986185676
商品名

クロエ財布　クロエ二つ折り財布　Chloe財布　INDY インディー　箱付き
ブランド名 クロエ
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形/開け口···二つ折りカラー···グレークロエ財布銀座の三越で購入したため正規品です。角には使用感はありますが、まだまだ使える状態です。大切に使用していたので、この後も使ってもらえると嬉しいです。箱には少し汚れあり。サイズ幅10.5×高さ10×マチ3スナップボタン開閉内側：札入れ×1、L字ファスナー式小銭入れ×1(仕切りあり)、カード入れ×6、オープンポケット×2素材、牛革
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