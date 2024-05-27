kate spade NewYork ショルダーバッグ　グリーン

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商品詳細
カラー···グリーン３年ほど前に買ったショルダーバッグで5回ほど使用しました。上の部分に少し汚れがありますが、使用している分にはほとんど目立たないと思います。差し色にぴったりです♪
http://narcologia.ru/goods/choice304885.html
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