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【極美品】 CHANEL シャネル　パリビアリッツMM　 トートバッグ
商品番号 O80604502701
商品名

【極美品】 CHANEL シャネル　パリビアリッツMM　 トートバッグ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 41,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます☆【商品詳細】・シャネル/CHANEL・パリビアリッツMM・カラー:ブラック・素材：レザー×キャンバス・付属品:シリアルシール・ギャランティカード・保存袋【仕様】メインポケット×1内ポケット×3【シリアルナンバー】11856206【サイズ】約：H30cm×W35cm×D15cm　持ち手：約40cm(サイズの多少の誤差はご了承下さい)【購入先】ブランディア◯簡易クリーニング◯全国送料無料【商品状態】☆形崩れ僅か☆金具小傷ほんのり☆ベタつきなし☆ファスナー開閉スムーズ☆外側、内側目立つ汚れなどなく綺麗【注意点】細心の注意を払って出品させて頂いておりますが、『中古品』というお品になりますので、ご理解のある方のみ購入のご検討をお願い致します。◎画像に写り込まない小さな汚れや、擦れ、年式による劣化、たるみなどがある場合があります。◎質問などありましたら気軽にコメント頂けましたら、丁寧に対応させていただきます。【保管】・保存用の袋に入れて丁寧に保管してあります。・ペット、喫煙者は同居しておりません。
http://narcologia.ru/goods/troupe602311.html
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