スワロフスキー Milleniaネックレス

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商品詳細
一度のみ使用しました。傷や汚れはございません。商品番号:5614933コレクション:Millenia色:ピンク最小幅:38cm最大幅:43cm幅:0.9cm素材:ローズゴールドトーン・コーティング,ジルコニアクラスプタイプ:ロブスター
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