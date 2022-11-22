カールラガーフェルド☆ボウタイブラウス オフィススタイル プライベートブランド

ご覧いただきありがとうございます♪◆商品説明LIMITEDEDITIONbyKARLLAGERFELDリミテッドエディションバイカールラガーフェルドのボウタイブラウスです。そごう・西武のプライベートブランドとして展開され、働く女性の仕事服をテーマに今までにない上品で華のあるオフィススタイルを提案。華のあるローズピンクが目を惹く、カールラガーフェルドらしい、クリエイティブで活動的な女性にピッタリな１着です(^^)◆サイズ表記38肩幅:約35.5cm身幅:約45cm着丈:約67.5cm袖丈:約60cm※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。他にもステキなトップスを出品しています！#ぷりんトップスこだわりの1着を他にも色々と出品しています！ぜひご覧くださいね☆#ぷりんのこだわり古着◆状態中古目立った傷や汚れはなく、綺麗な状態です。◆素材綿100%◆カラーローズピンク 無地＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿+°あくまでも古着、自宅保管品ですので、ご理解いただける方にお譲りしたいと思っています。商品画像、説明文をご確認いただきご納得いただける方のみご検討ください。新品同様をお求めの方はご遠慮ください。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿+°お使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。2023-31-3000



カール・ラガーフェルドのブラウス ｜Comme d'habitude 〜パリ ...



カール・ラガーフェルドのブラウス☆｜Comme d'habitude 〜パリ・東京 ...



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カールラガーフェルド シャツ ブラウス 長袖 薄手 ボウタイ 総柄 水色 38 | フリマアプリ ラクマ



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