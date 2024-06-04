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LAGUNAMOON ラグナムーン　リーフレース　ブラウス　フリル　パフ
商品番号 Y33133981433
商品名

LAGUNAMOON ラグナムーン　リーフレース　ブラウス　フリル　パフ
ブランド名 ラグナムーン
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LAGUNAMOONラグナムーンリーフレースブラウス《サイズ》Fデザイン性のあるトップスで写真1枚目の様にワンピースと合わせても可愛いですし、デニムやスカートにも合わせて頂くととても可愛いです^^※お値下げ不可※送料抑える為、折り畳んで簡易包装となります。※返品や交換は出来ません。※整理の為、他にも色々出品しております。#ZARA#トゥモローランド#滝沢眞紀子#大草直子#ザラ#UNIQLO#ユナイテッドアローズ#トゥモローランド#アダムエロペ#アーバンリサーチ#田丸麻紀さん#辺見えみりさん#VERY#yori#machatt#chesty#ohga#BORDERSatBALCONY#planet3rdカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏
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