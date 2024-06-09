

武田一路筆 彩色花鳥画 【 銀 鳩 図 】 肉筆 自題箱 絹本掛軸一幅 509 ...



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絵画の種類···日本画 武田一路筆 肉筆画 花鳥画形式···掛け軸・掛軸 絹本掛軸一幅 自題箱主題···動物 花鳥画 【 銀 鳩の図 】主な画材···水彩絵の具 日本画 武田一路筆 肉筆画 花鳥画彩色【銀鳩之図】 掛軸一幅 なかなか珍しい 銀鳩之図 状態 表具 作品共経年経過による色褪せ有り サイズ 表具 211cmX49cm絹本 121cmX36cm自題箱 57cm7.6cm8.0cm80サイズゆうパック発送いたします。