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武田一路筆　彩色花鳥画　【　銀　鳩　図　】　肉筆　自題箱　　絹本掛軸一幅　509
商品番号 S78127746386
商品名

武田一路筆　彩色花鳥画　【　銀　鳩　図　】　肉筆　自題箱　　絹本掛軸一幅　509
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 7,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···日本画　　　　　　　武田一路筆　　肉筆画　　花鳥画形式···掛け軸・掛軸　　　　　　　絹本掛軸一幅　　自題箱主題···動物　　　　　　　　　　　花鳥画　【　銀　鳩の図　】主な画材···水彩絵の具　　　　　　日本画　　　　武田一路筆　　肉筆画　　花鳥画彩色【銀鳩之図】　　掛軸一幅　　　　なかなか珍しい　銀鳩之図　　　　　　状態　　　表具　作品共経年経過による色褪せ有り　　　　サイズ　　表具　　211cmX49cm絹本　　121cmX36cm自題箱　　57cm7.6cm8.0cm80サイズゆうパック発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/freezer460198.html
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武田一路筆　彩色花鳥画　【　銀　鳩　図　】　肉筆　自題箱　　絹本掛軸一幅　509
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