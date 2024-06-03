トミーヒルフィガー ストライプ シャツ 刺繍ロゴ L Classic Fit

【商品名】 トミーヒルフィガーストライプシャツ刺繍ロゴLClassicFit【ブランド・メーカー】 TOMMYHILFIGER トミーヒルフィガー ClassicFitCoupeClassique【表示サイズ】 L/G ※実寸をご確認ください【カラー】 ブルー ストライプ柄ーーーーーートミーヒルフィガーの長袖シャツです(^^♪2種類の太さのストライプデザインが特徴で、左胸のロゴ刺繍もお洒落な一着です✨クラシカルな雰囲気も感じるアイテムです(*'▽')#古着_RECRO↑クリックしてその他おしゃれなアイテムもチェック！ーーーーー【生地】コットン 100%【状態】中古※襟肩回りに、少々色落ちがございますが目立たず気になりません(*^^*)（画像10枚目をご覧ください）【サイズ】（平置き：cm）肩幅：41身幅：55着丈：70袖丈：63※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。■状態、画像、採寸について可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございます。#古着_RECRO#RECROのメンズ一覧#RECROのトップス一覧#古着屋Yu_フォロー割実施中#Yuのメンズ一覧#Yuのトップス一覧■返品、交換について中古品のため、商品画像、説明文をご確認いただきご納得いただける方のみご検討ください。#メルカリ優良出品者アイテムまとめ23072507CMAカラー...ブルー袖丈...長袖柄・デザイン...ストライプ素材...綿(コットン)



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