大きいサイズ　レディース　春夏　トップス　リボン　半袖　チェック柄06

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商品詳細
【L】バスト約94cm丈約51cm肩幅約37cm袖丈約27cm【XL】バスト約100cm丈約52cm肩幅約38cm袖丈約28cm【XXL】バスト約106cm丈約53cm肩幅約39cm袖丈約28cm【3XL】バスト約114cm丈約54cm肩幅約40cm袖丈約29cm【4XL】バスト約120cm丈約55cm肩幅約41cm袖丈約29cm
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