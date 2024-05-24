ハイゲージ　コットンニットポロシャツ

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ジョンスメドレーのシンプルポロシャツサマーニット綿100%トルソー（マネキン）サイズレディースサイズ9号肩幅42首周33B86W67H90cm個人保管にご理解いただき、商品コンディションにご納得いただけましたら是非ともご検討くださいませ。配送時再利用の梱包材を使用することがございます。あらかじめご了承くださいませ。別サイトでも出品しているお品です。迅速な情報更新を心がけておりますがタイミングによっては販売済みの場合もございます。在庫確認のためご一報くださると幸いです。一點ものの場合、他サイトで販売に至ったものは、急に出品を削除することがございますのでご了承くださいませ。その他のご質問もお気軽にお申し付けください！仕事の関係でお時間いただく場合がございます。ご不便お掛けしますがご容赦くださいませ。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋