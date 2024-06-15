HERMES エルメス　ガ—デンパ—ティ— PM箱付き

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ブランド：HERMES刻 印：□J材 質：キャンバス、牛革サイズ：約縦25cm横36cmマチ幅17cm付属品:箱、エルメス保存袋ツイリ—はつきません。昔、HERMESエルメス国内正規店で購入したガーデンパーティーです。時代が変わっても変わらないデザインです。当時人気のエルメスカラ—、お洒落なオレンジ色で、コ-ディネ-トの差し色にもいいですね。箱に入れて保存した為、状態は比較的に綺麗だと思います。目立った傷や汚れは見当たりませんが、あくまで中古品ですので多少の使用感はございます。角擦れは少しありますが、内側は写真の通りで綺麗です。ツイリ—を巻いて使用した為、持ち手も綺麗です。高額なお品物ですので、ご納得の上ご購入下さい。購入後の返品などは受け付けておりません。ご了承下さいませ。#HERMES