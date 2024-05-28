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- （川村壱馬ワッペン付き）THE RAMPAGE 16ワッペンジャケット Mサイズ
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商品詳細
人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBEサイズが合わなかったので、出品します。嵩張るので、少し圧縮してお送りすることになると思います。シワになるタイプの素材ではなさそうなので、ご了承ください。名前ロゴのワッペンおつけします。（チャームはありません）値下げ不可
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