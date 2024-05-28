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- 【新品未開封】手振鉦(てぶりがね) 赤房・５寸／直径15cm
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(^^)新品未開封、赤房の手振り鉦です。サイズは５寸、直径15cm。数年前に新品購入したものの、コロナ禍で使用予定がなくなったまま自宅保管しておりました。見本を確認して購入したのち、箱の注意書を守って開封もしておりません。税込定価¥11,000#手振鉦#手振り鉦#ねぷた#ねぶた#祭種類...摺鉦
http://narcologia.ru/goods/pompous539023.html
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