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【新品未開封】手振鉦(てぶりがね) 赤房・５寸／直径15cm
商品番号 I83124444930
商品名

【新品未開封】手振鉦(てぶりがね) 赤房・５寸／直径15cm
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 3,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)新品未開封、赤房の手振り鉦です。サイズは５寸、直径15cm。数年前に新品購入したものの、コロナ禍で使用予定がなくなったまま自宅保管しておりました。見本を確認して購入したのち、箱の注意書を守って開封もしておりません。税込定価¥11,000#手振鉦#手振り鉦#ねぷた#ねぶた#祭種類...摺鉦
http://narcologia.ru/goods/pompous539023.html
http://narcologia.ru/goods/kindness609705.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture27141.html
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手振り鉦 | upteck.cl

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