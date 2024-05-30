蛇革ハンドバッグ本革パイソン　ヴィンテージ

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ご覧頂き有難うございます。蛇革好きで、錦蛇のものを色々集めていました。こちらは、古いものですがコレクション用で、ほとんど使用した記憶がない使いやすいサイズの蛇革バッグです。持ち手部分も全て本革製になります。長さもショルダーにできる長さです。とても良い感じの色合いになっています。今、丁度蛇柄がトレンドですので、お好きな方に。是非お手入れされて、長く愛用頂けたら…。神経質なの方は、よくご検討頂き、気になる事があればコメント頂けます様、宜しくお願い致します。お気軽にコメントして下さい。中型ハンドバッグレトロビンテージエキゾチックレザーパイソン蛇柄本革ショルダーバッグFAREASTREPIILEHOUSE