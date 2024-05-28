イタリア製　PLINIO VISONA 牛革　エナメルショルダーバック　ベージュ

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数年前に買ったプリニオヴイソナの多機能牛革のショルダーバックです。ポケットがたくさんあり便利でお洒落なバックです。シワ加工、エナメル加工色:ベージュサイズ: 横約42㎝、縦約30㎝（素人採寸の為、ご参考程度にお考え下さい）サブバックは中の金具に取り付ければ、仕切りになります。シミ、ほつれ・バック裏面左下に小さい点・バック横の折れ目に茶色いシミ・バック底の糸のほつれいずれも大きさ、場所からあまり目立たないと思います。素材···本革