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イタリア製　PLINIO VISONA 牛革　エナメルショルダーバック　ベージュ
商品番号 B24745821919
商品名

イタリア製　PLINIO VISONA 牛革　エナメルショルダーバック　ベージュ
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,722 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に買ったプリニオヴイソナの多機能牛革のショルダーバックです。ポケットがたくさんあり便利でお洒落なバックです。シワ加工、エナメル加工色:ベージュサイズ:　横約42㎝、縦約30㎝（素人採寸の為、ご参考程度にお考え下さい）サブバックは中の金具に取り付ければ、仕切りになります。シミ、ほつれ・バック裏面左下に小さい点・バック横の折れ目に茶色いシミ・バック底の糸のほつれいずれも大きさ、場所からあまり目立たないと思います。素材···本革
http://narcologia.ru/goods/ordering530279.html
http://narcologia.ru/goods/conception38457.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring134796.html
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