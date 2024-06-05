MARY♡QUANT♡二つ折り財布♡❴匿名配送❵

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商品詳細
大切に保管して使用せずでした。◕‿◕。気にいって下さる方に、お譲りしたいと思います。新品・未使用ですが、自宅保管の為、神経質な方は、ご遠慮下さいm(__)m定価→￥13750で購入しました。☆タグ付き☆箱は、ありません。ラメ感に高級感があり、ファスナーの小銭入れが使いやすいです♪
http://narcologia.ru/goods/tenet625963.html
http://narcologia.ru/goods/calling881450.html
http://narcologia.ru/goods/composite433154.html
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