MARY♡QUANT♡二つ折り財布♡❴匿名配送❵

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商品番号 X65280992280
商品名

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ブランド名 マリークワント
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大切に保管して使用せずでした。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。気にいって下さる方に、お譲りしたいと思います。新品・未使用ですが、自宅保管の為、神経質な方は、ご遠慮下さいm(__)m定価→￥13750で購入しました。☆タグ付き☆箱は、ありません。ラメ感に高級感があり、ファスナーの小銭入れが使いやすいです♪
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