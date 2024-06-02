VIVAMUSトップス

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商品詳細
COMPACTCUTLONGT（IVORY）新品未使用タグ付き定価 8800円【SIZE:Fサイズ】着丈：41㎝肩幅：37㎝バスト：35㎝裄丈：90㎝袖幅：16.5㎝袖口幅：9.5㎝裾幅：32㎝【素材】表地：コットン95％、ポリウレタン5％
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