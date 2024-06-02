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商品詳細
美品✨VERSACEボーダータンクトップブラウス黒×白Sリサイクルショップで購入しました。メデューサのボタンが付いています。⚫サイズS身幅37cm着丈57cm⚫素材繊維表示タグ無し※素人採寸となりますので多少の誤差はお許し願います。状態は画像でご確認ください。傷汚れなど見落としがある場合もありますのでご容赦下さい。美品ですが中古品で自宅にて保管していたものになりますので、ご了承くださいm(__)m⚠️光加減により、写真と実物とで色が違って見える場合がありますが、ご了承ください。気になるようでしたら購入前に確認してください。(なるべく実物の色に近い色に調光はしております。)⚠️御手数ですが、1度プロフィールご確認お願い致します。質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。ヴェルサーチ
http://narcologia.ru/goods/septet487619.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln871802.html
http://narcologia.ru/goods/capitation991008.html
美品✨VERSACE ボーダー タンクトップブラウス黒×白 S
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