ジャーナルスタンダード　ブラウス　シャツ　半袖　フリル　レース【341】

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♥商品説明ジャーナルスタンダードのブラウスです(*^^*)フリルで可愛いのでオススメです♪♥カラーブラック♥素材綿♥サイズ肩幅35身幅47袖丈23着丈50♥状態中古品ですが美品のためまだまだ着用を楽しめます！気になることがありましたら、お気軽にコメントください^^♥発送・発送購入後、迅速に発送いたします。丁寧な梱包を心がけています。☆送料を抑えるために圧縮させて頂きます。圧縮シワはご了承ください。………………………………………………………………………………中古品のため手に取りやすい価格にて販売しております。※サイズ（着丈等…）については素人採寸のため多少の誤差はお許しください。☆小物について写真に含まれるカバンや靴などの小物は、付属しないのでご注意ください。☆わからないことがあればご質問ください^^✨フォロー割引 開催中！フォローしていただいた方だけにお得な割り引きを開催しています！2000円～3999円 200円OFF4000円～4999円 300円OFF5000円～500円OFF☆まとめ買い⇒さらに200円割引 【フォロー割引希望】【まとめ買い希望】と購入前にコメントに書いてください^^#古着屋さっちゃん商品一覧#古着屋さっちゃんシャツたくさんのフォローお待ちしております！！☆コメントなし、即購入、大歓迎です^^☆購入後2日以内に出荷いたします！