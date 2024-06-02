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古梅園製墨　神仙墨
商品番号 C21773335706
商品名

古梅園製墨　神仙墨
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用唐山漆取煙按明大玄氏秘方造　古梅園珍蔵　と書かれています。　　縦8.2㌢、横2.0㌢、厚さ1.1㌢未使用ですが、縁の金が所々擦れてはげています。
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